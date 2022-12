Portogallo | Pepe in campo nonostante una frattura dell’ulna

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il difensore portoghese,, conferma la sua fama di duro ingiocando gran parte della partita con il Marocco con unaal braccio Che avesse la fama del duro non era certo un mistero, ma ieriha scritto un nuovo capitolo nella sua carriera da badass. Secondo quanto riportato da Maisfutebol, il difensore portoghese avrebbe giocato con il Marocco nel quarto di finale di Qatar 2022 con unanel braccio sinistro.l’infortunio a stretto i denti ed è rimasto fino al triplice fischio in. L'articolo proviene da Calcio News 24.

