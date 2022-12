Piccole dimensioni | grande eleganza

Leggi su iodonna

(Di domenica 11 dicembre 2022) Non solo disco queen. Lamé, paillettes e lustrini possono essere splendidi esempi di moda bon ton se declinati in versione mini abito donna, un elegante investimento in vista di Natale e Capodanno 2022, seguendo l’esempio delle fashion icon di Hollywood. Look di Capodanno, 5 tendenze delle star guarda le foto Il mini abito rosso a manica lunga come Gwyneth Campionessa mondiale di sobrietà e stile minimalista, la protagonista di “Iron Man” e “Slinding doors” è una vera esperta nell’arte di di rendere cool e sofisticato qualsiasi capo. Non fanno eccezione gli abiti in paillettes rosso shocking come ...