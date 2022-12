Mondiali | Leao fiducioso | “Supereremo insieme questo capitolo”

Commenta per primo Si concludono idel Portogallo e così finisce l'avventura in Qatar di Rafael. L'esterno del Milan, con un post pubblicato sui suoi canali social, ha raccontato le ambizioni della sua nazionale , ...La delusione e la rabbia in casa Portogallo per non accennano a placarsi. Hanno fatto molto discutere le scelte del ct Santos, che oltre a Cancelo eha lasciato fuori dalla formazione titolare Cristiano Ronaldo , facendolo subentrare solo nel secondo tempo. Al termine del match il fuoriclasse portoghese . Ronaldo, il messaggio dopo l'...All'indomani dell'eliminazione del suo Portogallo da Qatar 2022, Rafael Leao affida a Instagram le sue sensazioni: "Con il gruppo di ...Dalle semifinali cambia il pallone dei Mondiali in Qatar . La Fifa ha deciso di cambiare per le ultime quattro partite. "Al Hilm ", che in arabo significa "il sogno", prende il posto di "Al Rihla " (" ...