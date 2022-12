“Lei è comunista?” E la Schlein si arrampica sugli specchi

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 11 dicembre 2022) Fermi tutti. Dopo Aboubakar Soumahoro (o meglio, prima del polverone politico che è scattato nei suoi confronti), abbiamo la nuova star della sinistra progressista: Elly. 37 anni, già vicepresidente dell’Emilia-Romagna, affiancherà Stefano Bonaccini anche nella corsa alla segreteria del Partito Democratico. O meglio, sarà proprio lei a dover affrontare il due volte eletto presidente di regione. Primo dettaglio non trascurabile.si è iscritta al Partito Democratico pochi giorni fa, dopo le dimissioni di Enrico Letta dalla guida del Nazareno. Ebbene sì, andrà a correre per trainare un partito (mai in crisi come oggi, sceso al minimo storico del 15 per cento) dopo averne fatto parte solo per un biennio, ed averlo abbandonato durante la stagione renziana, che alle Europee 2014 riuscì a toccare punte del 40 per cento dei consensi. ...