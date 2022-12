Croazia | Erlic | “Siamo un gruppo meraviglioso Modric merita la Coppa”

(Di domenica 11 dicembre 2022) “davvero un. In allenamento andiamo più forte che in partita, per consentire ai titolari di essere al top. E se poi qualcuno entra dalla panchina è prontissimo: contro il Brasile si è visto. I giocatori più esperti come, Brozovic, Kovacic e Lovren trascinano i giovani e il mix è perfetto“. E’ la forza delad aver trascinato laalle semifinali dei Mondiali di Qatar 2022. A raccontarlo è il difensore del Sassuolo Martin, intervistato da La Gazzetta dello Sport. “C’è il legame con la nostra terra e il nostro popolo, un senso di appartenenza incredibile che ci è stato trasmesso dai nostri nonni – aggiunge il neroverde -. La bandiera per noi è sacra, quando suona l’inno l’emozione è fortissima. La guerra ha lasciato ...

Le parole di Martin, difensore del Sassuolo e della, sulle prestazioni della sua nazionale al Mondiale Martinha parlato a La Gazzetta dello Sport. Il difensore del Sassuolo ha raccontato le imprese ... Serie A: ecco i semifinalisti dei mondiali "Dalic ci aveva lasciato un giorno di riposo, ma ci siamo ritrovati spontaneamente in palestra. È la mentalità che ci ha portato fino a qui" ha detto Erlic. E su Modric: "Quando parlo di lui mi viene ...Sull'andare spesso ai supplementari. "Perché se non puoi vincere una partita, non devi perderla Sul percorso della Croazia in Qatar 2022 "Che storia eh… Non lo dica al mister, ma per esultare dopo la ...