Avellino-Fidelis Andria | le probabili formazioni

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Continuità. E’ questa la parola d’ordine in casa. Dopo aver conquistato sette punti in una settimana, la squadra di Massimo Rastelli punta al poker nel match casalingo contro laguidata dall’ex, Diaw Doudou. Gara che vedrà, ancora una volta, l’assenza del pubblico. Bocciato il ricorso presentato dalla società, dopo la decisione del Giudice Sportivo relativa ai fatti di Foggia. Il tecnico di Torre Greco, alla viglia del match contro i pugliesi, ha pungolato i suoi ad avere la giusta continuità per archiviare quanto prima il periodo negativo. Rastelli potrà contare sul rientro di Di Gaudio che, dopo diverse settimana di stop è tornato a disposizione. Non ci sarà Ceccarelli che ha avuto un affaticamento e precauzionalmente non è stato convocato. In chiave ...

