Verissimo | Giulia De Lellis a proposito della storia con Carlo Beretta | “L’amore è stata una medicina increbile per me Con lui sogno di…”

Leggi su isaechia

(Di sabato 10 dicembre 2022)Dequesto pomeriggio èospite a, il salotto di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. L’influencer ha fatto un bilancio di quella che è la sua vita adesso, raccontando di come ha reagito alla seconda separazione dei suoi genitori, avvenuta circa tre anni fa. Sono in una fase bellissima dove sto cercando di realizzarmi come donna. Mi sto dedicando ai miei effetti, al mio fidanzato e al mio lavoro. La prima separazione dei miei genitori l’ho vissuta male. Fortunatamente è durato poco quel periodo. La seconda volta ero più preparata, me l’ha aspettavo. Oggi ho un rapporto meraviglioso con loro. Non ho preso le difese di nessuno dei due, sonomolto neutra.ha poi spiegato di come sia riuscita a superare le ansie e gli attacchi di panico di cui ha ...