Traffico Roma del 10-12-2022 ore 11 | 30

(Di sabato 10 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione e Ben ritrovati possibili rallentamenti per incidente sulla-fiumicino tra Parco dei Medici e via della Magliana in direzione Eur in zona Montespaccato rallentamenti per incidente su via di Vallelunga in corrispondenza di via Boccea rallentamenti poi lungo la carreggiata interna del raccordo tra via Flaminia via Salaria di svolgimento una manifestazione con corteo in occasione della marcia per i diritti umani sono circa 2000 i partecipanti che da Piazza della Repubblica raggiungeranno Piazza Madonna di Loreto fino alle 14 deviate limitate molte linee bus chiusa da questa mattina per lavori di potatura via Merulana tra piazza di San Giovanni in Laterano Viale Manzoni entrambe le direzioni fino alle 17 ricordiamo infine che attivo il piano mobilità per le festività natalizie tre linee bus garantite la free1 ...