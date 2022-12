Scherma | Marini vince in Coppa del Mondo | fioretto perfetto

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tommasochiude sul gradino più alto del podio la gara individuale delladeldimaschile a Tokyo. Nella capitale giapponese l’azzurro è statonell’ultimo atto contro il francese Maxime Pauty, sconfitto con il punteggio finale di 15-13. Il terzo posto, invece, se lo sono divisi il padrone di casa Yudai Nagano e l’egiziano Alaaeldin Abouelkassem, costretto al ritiro proprio nella semifinale controa causa di un infortunio. Per l’Italia bene anche Daniele Garozzo, che ha concluso la sua gara al quinto posto. Nono, invece, Alessio Foconi. In cinque sono usciti nel turno dei 32: Giorgio Avola (17°), Guillaume Bianchi (23°), Giulio Lombardi (25°), Davide Filippi (28°) ed Edoardo Luperi (30°). Si sono fermati nel tabellone dei 64, infine, Filippo ...

