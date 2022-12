Panettone | quale comprare al supermercato? La classifica Altroconsumo | sul podio una sorpresa

Il Natale si avvicina e con esso la voglia di pandoro e soprattutto di, i due dolci natalizi per eccellenza. Ma come districarsi tra i banchi del supermercato per capireè il migliore Ci ha provato Altroconsumo , che come ogni anno ha pubblicato la classifica dei panettoni assaggiandoli e analizzandoli in laboratorio. Tanti i criteri utilizzati, dall'...La donazione sarà utile per l'acquisto di un'ambulanza per il soccorso sanitario dellala CRI ... Con ilsolidale della Croce Rossa di Cuneo sarà il migliore di sempre.Il Natale si avvicina e con esso la voglia di pandoro e soprattutto di panettone, i due dolci natalizi per eccellenza. Ma come districarsi tra i banchi del supermercato per capire quale ...La classifica di Altroconsumo sulla qualità e quantità degli ingredienti all'interno degli iconici dolci natalizi. Ecco il miglior pandoro del 2022 ...