Olanda | Weghorst attacca Messi | «Irrispettoso | volevo solo stringergli la mano»

(Di sabato 10 dicembre 2022) WoutLioneldopo quanto accaduto nel post partita diArgentina: le sue dichiarazioni Woutnon le manda a dire a Lionel. Le parole dell’olandese ad As dopo il battibecco avuto ieri sera con il numero 10 argentino. LE PAROLE – «Stavoaspettando perla, era così. Il suo comportamento non è stato rispettoso. Sono molto deluso, non capisco molto lo spagnolo, ma sono sicuro che ha detto qualcosa di molto spiacevole nei miei confronti». L'articolo proviene da Calcio News 24.