Nulla tira più del padel

(Di sabato 10 dicembre 2022) Nella nazione di tifosi che deve diventare anche nazione di praticanti – questo l’obiettivo delle politiche pubbliche per lo sport avviate dallo stato italiano negli ultimi anni – ilsi sta dunque dimostrando una delle culture del movimento più efficaci, soprattutto nelle fasce d’età mediane della popolazione, perché di facile apprendimento, di facile disponibilità logistica, e infine perché il perdersi nella serietà competitiva del gioco, fondata sulla socializzazione della rosicata della coppia sconfitta che si trasforma in rivincita da ottenere e quindi in catena infinita di partite, è di gran lunga più accattivante delle prescrizioni di sapore medico che si portano appresso le varie camminate veloci, o di sapore estetico-prova costume proprie di tante iscrizioni in palestra (tra l’altro, studi scientifici dimostrano anche i benefici di questa “socializzazione ...

