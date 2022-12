(Di sabato 10 dicembre 2022) Il Presidente del, Aurelio De Laurentiis, non ha intenzione di fare stravolgimenti nel prossimo mercato invernale e cercherà, principalmente, di confermare gli uomini attualmente presenti in squadra. Un calciatore che ha già ottenuto la conferma da parte del presidente partenopeo è l’attaccante Diego, il quale, attualmente, è prestito per tredi euro. L'articolo

DailyNews 24

Dalle ore 12:00 alle ore 14:00 collegamenti, esclusive e interviste per restare sempre aggiornati su tutto ciò che succede in casa. Oggi con Vincenzo Credendino e Riccardo Catapano ...Ilè soddisfatto di Simeone elo riscatta subito dal Verona: l'operazione sarà anticipata a gennaio. Napoli, ADL impressionato da Simeone: riscatto per 12 milioni e obiettivo posto da titolare in futuro Due anni fa di questi tempi il Napoli stava per ingaggiare Zlatan Ibrahimovic che poi è diventato fondamentale per lo scudetto vinto dal Milan ...Il Napoli ha deciso: riscatterà Giovanni Simeone. Come spiega Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis è rimasto colpito ...