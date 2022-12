Influenza 2022 | l’australiana non si ferma più Pregliasco | «Ci saranno almeno 10 milioni di italiani contagiati»

(Di sabato 10 dicembre 2022) L’ospite sgradito del Nataledi molte famiglie italiane sarà l’australiana. Ne è sicuro il virologo Fabrizio, che all’Adkronos ha parlato di «una fase crescente che continuerà» nelle infezioni, con un probabile picco «in gennaio». Lasciando quindi immaginare le festività natalizie e di Capodanno in piena epidemia, puntualizza lo specialista. L’australiana-2023 sta colpendo glia un ritmo e un’intensità relativamente inaspettati. Lo conno i medici sentinella della rete di sorveglianza InfluNet dell’Istituto superiore di sanità. Se in principio, infatti, le stime parlavano di un bilancio finale pari a 6-7dicolpiti, adessospiega che ...

"Tsunami, una vera pandemia". Bassetti e la tragica previsione sul Natale E a chi si dice scettico sulla portata anti - contagio dell'iniezione scudo, scegliendo di non usufruire di questa ...Una situazione di difficoltà che ha fatto invitare a più riprese i Liguri a vaccinarsi contro il covid e contro l'per evitare di sovraccaricare gli ospedali. Appelli al momento poco ... Influenza, con «il debito di immunità» si rischia la peggior ondata da 15 anni La prima stagione senza mezzi di protezione i virus influenzali stanno tornando alla carica. Come influisce il debito di immunitàLa corsa dell’influenza non si arresta e arriva anche in Sicilia: secondo la rete di sorveglianza InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità, nell’ultima settimana sono stati 943mila gli italiani colp ...