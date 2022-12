Gazzetta – Spalletti rilancia il Napoli | “Ora pronti a volare”

(Di sabato 10 dicembre 2022) 2022-12-10 15:16:58 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della: Il tecnico alla vigilia della sfida col Crystal Palace che chiuderà il ritiro in Turchia: “Avevamo bisogno di riposo. Ora” Soddisfatto e concentrato a difendere il patrimonio acquisito. Lucianochiude la parentesi del ritiro in Turchia (domenica amichevole col Crystal Palace, poi rientro) con soddisfazione e guarda già a un gennaio che può riservare insidie anche sul mercato. “Noi necessitavamo di un periodo di riposo. La squadra aveva bisogno di tirare il fiato. Se non ci fossimo fermati probabilmente sarebbe accaduto attraverso qualche pareggio in più. Invece il break ora ci consente di ripartire forte. Con grande fiducia. Se io anche a Castel Volturno ...

E' la dimostrazione del fatto che si esprimono al meglio solo cone compagni, ma non con le rispettive Nazionali, scrive ladello Sport. Una conferma del valore aggiunto del lavoro ... Spalletti: "Demme Se vuole andare... Kim Napoli il posto giusto per lui" Lo immagino come un centrocampista che si inserisce sotto punta, alla Zielinski per intenderci. È un esperimento ma Spalletti è sempre in evoluzione ed è pronto a trovare soluzioni".Piotr Zielinski non vede l'ora di tornare ad allenarsi con il Napoli e soprattutto di giocare il bel calcio che ha contraddistinto fin qui la formazione di Luciano Spalletti. A scriverlo è La Gazzetta ...