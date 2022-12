Cristiano Ronaldo in lacrime dopo l’eliminazione del Portogallo

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 10 dicembre 2022) Continua lo spettacolo dei Mondiali del Qatar 2022. Il Marocco,aver eliminato la Spagna agli ottavi di finale, ha fatto fuori anche il, diventando la prima squadra africana in semifinale in una rassegna iridata. Un’eliminazione dolorosa per i portoghesi e, che ha lasciato subito il campo da gioco, fra le. CR7 non è riuscito a trattenere le emozioni, forse anche consapevole che quello appena disputato potrebbe essere il suo ultimo Mondiale. L’attaccante portoghese, probabilmente, con ledi fine partita ha scaricato anche la frustrazione dell’ultimo periodo, con l’addio al Manchester United, le tante critiche e qualche incompresione anche in Nazionale. Se rompieron los pronósticos: adiós Portugal y...