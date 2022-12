... così come alla Humanity 1 , è stato dettato infatti dalle "condizionimarine pessime" , per ... Da Forza Italia, invece, qualcuno si mette in. "L'Italia non può farcela da sola, deve ...a Cosenza Un messaggio didi livello arancione è stato comunicato al Comune di Cosenza dalla Protezione civile regionale. L'è partita a mezzanotte di oggi e proseguirà ...Una nuova perturbazione attraversa la Sicilia e la Protezione Civile ha già diramato un avviso di allerta gialla su tutta ...Dopo la prematura scomparsa del vescovo che ha addolorato tutta la città brutia, ecco la nuova guida dell'Arcidiocesi Cosenza-Bisignano ...