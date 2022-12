Ultime Notizie – Influenza australiana 2022 | un milione di casi in una settimana

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Salgono ancora idiin Italia – con centinaia di migliaia di italiani alle prese con sintomi – raggiungendo quasi 1di contagi (943.000) nell’ultima, dal 28 novembre al 4 dicembre, per un totale di 3.521.000a partire dall’inizio della sorveglianza. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto Influnet dell’Istituto superiore di sanità (Iss) relativo alla 48esima. “L’incidenza è pari a 16per mille assistiti (13,1 nellaprecedente) e supera la soglia di intensità alta”, evidenzia l’Iss. L’continua a colpire soprattutto i bambini. “Aumenta l’incidenza in tutte le fasce di età, ma risultano maggiormente colpite le fasce ...

L'intensa perturbazione delleore interesserà ancora la Toscana nelle giornate di oggi, venerdì, e domani, sabato, portando forti rovesci o locali temporali anche forti. La Sala operativa unificata della Protezione civile ...L'ex europarlamentare Antonio Panzeri e l'attuale segretario generale dell'organizzazione internazionale dei sindacati Ituc , sindacalista nato a Udine, sono tra le persone fermate oggi a dalla ... Ucraina ultime notizie. Putin: accordo «inevitabile». Usa-Russia, incontro tra delegazioni a ... ROMA (ITALPRESS) – Sono 221.154 i nuovi casi positivi al Covid 19 in Italia nell'ultima settimana, con una diminuzione del 2,8% rispetto alla settimana precedente, quando furono 227.440. Aumentano inv ...