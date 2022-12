Ultime Notizie – Covid | ok vaccino Pfizer a bimbi under 5 | la circolare

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Arriva ladel ministero della Salute che estende l’utilizzo delanti-di/BioNTech anche ai bambini di 6 mesi-4 anni. In questa fascia d’età ilviene raccomandato per i piccoli “che presentino condizioni di fragilità, tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da Sars-Cov-2”, e nello specifico viene elencata una serie di patologie o condizioni che determinano questa fragilità. Ma il documento firmato dal direttore generale della Prevenzione Giovanni Rezza aggiunge anche che, “tenuto conto dell’indicazione di utilizzo autorizzata” dalle agenzie del farmaco europea e italiana “Ema e Aifa, talepotrà essere reso disponibile anche per la vaccinazione dei bambini, nella fascia di età 6 mesi-4 anni (compresi), che non ...

Il Sole 24 ORE

Il presidente russo: 'L'Occidente ha trasformato l'Ucraina in una colonia e ora usa cinicamente il suo popolo come carne da macello'. Quattro persone sono rimaste ferite ieri sera in seguito a un ...Inghilterra - Francia: lesulle formazioni Nell'Inghilterra partirà sicuramente dalla panchina Sterling : l'attaccante del Chelsea aveva lasciato il ritiro per stare accanto ai suoi ... Ucraina ultime notizie. Usa-Russia: Mosca, incontro fra delegazioni a Istanbul Sono giorni caldi in casa Marina Calcio, molto attiva sul mercato nelle ultime ore. Il team manager Niko Santini ha concluso altre due trattative in entrata, due giocatori che sono fin da subito a dis ...ROMA - Mercedes-Benz Italia orienta il timone verso una nuova era che va a ridefinire posizionamenti, prodotti e modello di distribuzione. Malgrado un contesto geopolitico segnato diversi elementi di ...