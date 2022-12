Traffico Roma del 09-12-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione in graduale aumento gli spostamenti sulla rete viaria della capitale e principali difficoltà per la circolazione al momento dovuti a incidenti sul Lungotevere Michelangelo all’altezza di via Pompeo Magno e in via Angelo Emo all’incrocio con Viale Degli Ammiragli sul viale della Serenissima attenzione un veicolo in fiamme altezza di viale della Venezia Giulia sull’Aurelia Antica aumentano le code per volare verso Porta San Pancrazio a causa del senso unico alternato in corrispondenza di via delle Fornaci per lavori proprio in via delle Fornaci che è chiusa alguidare con prudenza nel Sotto via del Lungotevere in Sassia per il manto stradale in corrispondenza dell’uscita per via Gregorio VII a via ieri piano mobilità per le festività natalizie tre le linee bus gratuito e la free 1 e la ...