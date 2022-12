Tam Tam Digifest | gli ultimi appuntamenti della rassegna di cinema

OndaWebTv

Proseguono gli appuntamenti diKIDS, il cartellone delTeatro Arcimboldi Milano dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie. Il 18 dicembre ore 11.00 appuntamento con MERRY CHRISTMAS SHOW , lo spettacolo che riassume e percorre i 24 ...About CABOMETYX® (cabozantinib) Cabometyx is a multi - targeted tyrosine kinase inhibitor (TKI) with targets including vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR), c - MET and the... Tam Tam Digifest, la rassegna di cinema fa tappa a Caserta - Ondaweb TV L’Amministrazione comunale ha deciso di confermare la distribuzione di buoni di 40 euro per i bambini fino a 14 anni ...Il presidente del Consiglio Comunale di Todi, ha convocato una seduta straordinaria dell’assemblea per il giorno 13 dicembre, alle ore 14.30. Per la natura dell’argomento all’ordine del giorno, la sed ...