Stazioni di polizia cinese | più sinergia tra Nato e Ue Scrive Bonfrisco

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il rapporto di Safeguard Defenders sulledi servizio did’oltremare nell’Unione europea, presentato presso Commissione speciale del Parlamento europeo sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell’Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE 2), mette in luce ancora una volta la necessità di una promozione di una maggiore responsabilità strategica europea, anche da parte degli Stati membri. In particolare l’Italia è lo Stato che ospita il maggior numero dicinesi rispetto al resto dell’Unione europea, per un totale di 11 su 100 in tutto il mondo, e avrebbe condotto diverse operazioni dicongiunte in città italiane, tra cui Roma. Una prospettiva inedita delle nostre relazioni con la Cina, che coinvolge aspetti che non cominciano dall’economia ...