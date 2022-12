Ronaldo | Santos ammette |  «Sì | abbiamo litigato |  ma ora lasciatelo in pace»

Paolo Crepet per 'la Stampa' paolo crepet Non so cosa esattamente sia accaduto tra Cristianoe l'allenatore della sua squadra, certamente ciò che ha portato l'allenatore, Fernando, a 'esiliare' il grande campione dai titolari ...Ma tutti gli occhi sono puntati su Cristiano: 'Va di moda puntare il dito contro Cristiano- dice il ct lusitano Fernando- Ma lui è un grande esempio di professionalità. Ha ...Il ct lusitano Fernando Santos: «Va di moda puntare il dito contro Cristiano Ronaldo, ma lui è un grande esempio di professionalità» ...Santos, il ct portoghese alla vigilia dei quarti di finale contro il Marocco difende Cristiano Ronaldo in conferenza stampa Alla vigilia della delicata sfida dei quarti di finale contro il Marocco, il ...