Putin minaccia | ' Ucraina | accordo inevitabile Nucleare? Chi ci attacca sarà cancellato dalla faccia della Terra'

...La Russiadi tagliare la produzione di petrolio in caso di imposizione del price cap e di non venderlo a quei Paesi che lo adotteranno. Lo ha detto il presidente russo Vladimir, ..."Penseremo a una possibile riduzione della produzione se necessario" ha dettoin una conferenza stampa a Bishkek in Kyrgyzstan, a margine di un vertice regionale. Il meccanismo messo in atto ...Vladimir Putin ammette che un «accordo sull'Ucraina è inevitabile», ma continua a puntare il dito contro l'Occidente, colpevole di «usare gli ...I narcotici sarebbero già stati usati da Mosca come "aerosol chimico" nel 2002. Secondo una ricerca pubblicata su Jama, queste e altre sostanze ...