Pelé risponde a Mbappé | 'Grazie amico mio! Felice di vederti battere i miei record' FOTO

Poicosì a chi gli chiede se le danze dei brasiliani dopo i gol non possano risultare ... Non può mancare una dedica: "mando un forte abbraccio a- dice Vini Jr. - , che ha bisogno di ...... a partire dalla Corea del Sud appunto), ma anche. Le sue condizioni di salute stanno tenendo in ansia tutto il mondo. Nonpiù alla chemioterapia e viene sottoposto a cure palliative, ...