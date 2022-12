Minorenne ha un brutto incidente e resta sull’asfalto a urlare dal dolore | l’ambulanza arriva dopo più di un’ora

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L’ennesimo caso di malasanità, dove a Collina dei Pini, frazione di Cisterna di Latina, un’autombulanza non si vede dopo un’ora dalla richiesta di soccorso. Ad aver bisogno delle cure dell’ospedale un ragazzo, caduto col proprio motorino per la forte pioggia che si è abbattuta sul territorio e soprattutto il manto stradale scivoloso. Nella caduta, deve aver riportato un serio problema alla spalla, che quei passanti che gli pno subito soccorso. Il 118 viene chiamato alle 13.15, ma alle 14.15 ancora non si vede un’autombulanza per trasportare il giovane al Pronto Soccorso più vicino.che nonmai E’ una storia di malasanità come troppe se ne sentono sul territorio della Regione Lazio. Oggi tocca a un ragazzo, che probabilmente ha riportato, seppur dolorosissima, ...

