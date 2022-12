“Ma che dici?” Centinaio umilia la deputata dei Verdi | in tilt per il discorso assurdo

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Gian Marco, esponente della Lega e vice-presidente del Senato, è tra gli ospiti dell'edizione del 9 dicembre de L'Aria che Tira, talk show di la7 condotto da Francesco Magnani, che interroga sulle questioni alimentari un'altra ospite, Eleonora Evi,dell'Alleanza-Sinistra Italiana, unche fa scattare le scintille tra i due. “La ridenominazione del ministero dell'Agricoltura in Agricoltura e Sovranità alimentare distorce e scippa questo termine da movimenti che lo usavano per tutta un'altra origine, il principio cardine era il diritto dei popoli di alimentarsi con prodotti del loro territori, ma soprattutto il diritto di produttori e consumatori di essere al centro delle politiche alimentari, al di sopra di quelle che sono le logiche di mercato, che invece oggi prevalgono a tutti i ...

' Le bugieguardando negli occhi la gente usciranno, in questa storia nessuno è santo' , continua. A detta di Rosica, in tutta questa vicenda intricata con protagonisti Deganello e Murgia , ...Il mondo non scientifico forse, e probabilmente comprensibilmente, pensala scienza sia assolutamente immutabile. Ma sequalcosa oggi, e le prove cambiano un mese, un anno dopo, se segui ...