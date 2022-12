Lotta al clan | 13 anni a Emanuel Casamonica

(Di venerdì 9 dicembre 2022) I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati hanno rintracciato ed arrestato, appartenente al gruppo criminale attivo nell’area est di Roma. Il 25enne, già arrestato nell’operazione “Gramigna”, venne successivamente assolto nel primo grado di giudizio, dalle accuse di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. Secondo i magistrati il ragazzo non aveva commesso il fatto, e venne condannato solo per detenzione ai fini di spaccio di droga.tuttavia è stato nuovamente bloccato nella zona di Porta Furba, alla luce di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte d’Appello di Roma dopo la sentenza di secondo grado del maxiprocesso alemessa il 29 novembre scorso. I giudici, che sostanzialmente hanno confermato ...

Il Faro online

