Il Foglio

A me 'Actually' pare piuttosto diversificato: ci sono dentro la fiaba e il tradimento per noia, la timidezza e l'incoscienza, il lutto e la speranza inattesa, la rassegnazione e il perdersi nell'...Newyorkese, laureata conin Farmacologia, un Dottorato in Chimica Farmaceutica e un Master in Nutrizione ad Harvard, Rana Edwards ha messo al servizio di IPOKE tutta la propria competenza ... Lode a "Love Actually", anche se per il politicamente corretto non è inclusivo È una delle pellicole più amate del mondo, ma se avesse voluto accontentare tutti, non l'avrebbe guardata nessuno Ora che è iniziato il periodo delle feste, anziché mettervi come sempre a guardare ...We meet him on Monday and the film goes day by day to Friday. Charlie is a gentle giant, not raging at his fast approaching demise. He’s an optimist and a fierce believer in truth even though there is ...