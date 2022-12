TGCOM

Leggi Anche Si chiude il Jova Beach Party 2022: 60mila persone al gran finale di Bressolancia 'Il disco del sole' a un mese esatto dal rilascio di 'Se lo senti lo sai', ballata dai toni caldi in cui si respira l'epica intima dei grandi pezzi di Jova, scritta a quattro mani con ...Chiara debutta come solista Dopo un periodo di silenzio, nell'ottobre del 2006 Chiaraun ... Nell'agosto successivo riappaiono insieme durante la data a Fermo del tour di. Il post ... Jovanotti pubblica "Il disco del sole", un fiume di nuova musica Jovanotti, Il disco del Sole: la tracklist e tutti i dettagli sul quindicesimo album del cantautore di Cortona.E' uscito in formato fisico il nuovo lavoro di Lorenzo Cherubini che raccoglie tutti i brani pubblicati in digitale negli ultimi due anni più molti inediti ...