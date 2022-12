Iran | condannata a tre anni di carcere la nipote della guida suprema Ali Khamenei

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Farideh Muradkhani, attivista edell’Ali, è stataa tredi reclusione, per aver chiesto ai Paesi del mondo “amantilibertà” di espellere gli ambasciatoriiani come gesto di sostegno alle proteste nel Paese. La notiziacondanna è stata diffusa su Twitter da Mohammad Hossein Aghassi, legalegiovane donna, secondo cui la sentenza è stata emessa da un tribunale che non avrebbe giurisdizione sul caso. Farideh Muradkhani era stata arrestata lo scorso 23 novembre, dopo aver registrato un video in cui chiedeva alla comunità internazionale di tagliare i rapporti con l’. La donna, infatti, si è ...

, la nipote di Khamenei è stataa tre anni di carcere, per aver invitato la comunità internazionale a tagliare i ponti con Teheran Non si fermano le proteste ininnescate dalla ..."Inda più di 40 anni si ripetono le umiliazioni e le discriminazioni contro le Donne _ scrive ...in ocasione della consegna del Premio _ Metà della popolazione del nostro paese è stata...Parla la vicepresidente del Parlamento europeo, finita nel mirino del ministero degli Esteri di Teheran per le dichiarazioni contro l'esecuzione di Mohsen Shekar: "L'Ue sta dimostrando grande vicinanz ...I medici iraniani: «In tre ospedali della capitale, 500 manifestanti rischiano di perdere la vista». Tra violenze sessuali e brutalità, la resistenza iraniana non fa passi in dietro ...