Influenza | record di contagi | in 7 giorni 943mila nuovi casi con l’incidenza più alta dal 2009 La mappa | bollino rosso in 7 regioni

(Di venerdì 9 dicembre 2022) «Se non lo si è fatto ancora non si perda tempo: questo è il momento giusto per vaccinare il proprio bimbo, anche se senza patologie croniche o fragilità». È l’appello della presidente della Società italiana di pediatria Annamaria Staiano, che commenta i dati del bollettino Iss sulla 48esima settimana del 2022. In soli 7sono saliti di quasi un milione. Rispetto al report precedente, gli italiani a letto con l’sonoin più, 3.5 milioni dall’inizio del monitoraggio, confermando che quest’anno l’stagionale è più precoce del solito. Ma non solo:è di 16ogni mille assistiti, la piùdal. I più colpiti sono i bambini, che nella fascia di età 0-4 anni evidenziano ...

Le previsioni di Massimo Galli. Colpiti soprattutto i bambini. Il vademecum dei ...I dati nello specifico approfondimento Come prevenire l': le raccomandazioni del ministero Il quadro dell'ultimo bollettino 'InfluNet' evidenzia un'incidenza che ha superato il picco di ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...L'influenza è tornata, ed è difficile non accorgersene. Dall'inizio dell'inverno sono già due milioni e mezzo gli italiani bloccati a letto da influenze o sindromi parainfluenzali ...