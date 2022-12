Il gemellaggio tra l’Atalanta e l’Eintracht Francoforte | storia di un’amicizia di lungo corso

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Un incrocio quasi casuale, che è poi sfociato in un pomeriggio in curva insieme e oggidi. È iniziato così uno dei gemellaggi tra tifoserie più solidi d’Europa: quello che da oltre vent’anni lega. Un legame che si rinnova nel Trofeo Bortolotti di venerdì, quando Bergamo ospiterà un migliaio di tifosi tedeschi. Sarà il secondo viaggio orobico per il club dell’Assia e i propri fan, che dovrebbero arrivare circa in 1000. Il primo è risalente al 6 agosto 2016 e fu una giornata di festa in città: nel pomeriggio si giocò una partita amichevole in Fara, per poi andare tutti insieme in corteo all’Atleti Azzurri d’Italia per assistere alla partita. Tifosi mischiati in ogni settore, con uno striscione che recitava “la nostra amicizia ...