Il presidente turco Recep Tayyipha fatto sapere che domenica parlerà con l'omologo russo Vladimir Putin e con il capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky 'con l'obiettivo di risolvere la ...Ankara, 9 dic. " Recep Tayyipha accusato l'Europa di sostenere il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), dichiarato ... ha affermato che "è chiaro che sarà difficile percostruire un ... Erdogan: “Noi offriamo le condizioni `ideali´ per un negoziato che permetta di risolvere la crisi in Ucraina” Ankara, 9 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Recep Tayyip Erdogan ha accusato l'Europa di sostenere il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), dichiarato organizzazione terroristica da ...«Il terrore delle mine sarà una delle accuse che verranno rivolte alla Russia per aggressione»: lo ha detto ieri notte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il ...