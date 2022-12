Covid | crescono i ricoveri ma cala l’Rt medio | 5 regioni a rischio alto – Il monitoraggio Iss

(Di venerdì 9 dicembre 2022) I dati delsettimanale della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sul Coronavirus, diffusi stamane, ci parlano di una diminuzione delcalcolato sui casi sintomatici, che supera la soglia epidemica dell’unità. Nel periodo 15 novembre-28 novembre 2022 è stato infatti pari a 1,10 (range 1,01-1,19), in diminuzione rispetto alla settimana precedente. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è invece sostanzialmente stabile e intorno alla soglia epidemica: pari a 0,99 (0,97-1,02) al 28 novembre, contro l’1,01 (0,98-1,04) registrato al 22 novembre. In discesa, invece, l’incidenza settimanale a livello nazionale: nel periodo che va dal 2 all’8 dicembre, i casi sono stati 375 ogni 100.000 abitanti, mentre nella settimana dal 25 novembre al 1 dicembre erano stati 386 ogni 100.000. I ...

I ricoveri per nel Paese continuano d'altro canto a salire. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale passa infatti dal 3,2% registrato al primo dicembre al al 3,4%