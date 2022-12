Bianca Balti dopo la mastectomia preventiva | «L' operazione è andata bene»

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La modella, via social, ha rassicurato i follower sulle proprie condizioni di salutel'al seno: Sono molto felice», ha detto, finalmente serenale ansie pre intervento

ha rotto il silenzio dopo la doppia mastectomia da lei subita nelle scorse ore.: l'intervento al seno Nei giorni scorsiha confessato di aver deciso di ...non si è mai nascosta, in questi anni ci ha dimostrato di essere capace di raccontarsi senza filtri e senza paura. Lo ha fatto alla vigilia di un intervento importante, una doppia ...Bianca Balti si è sottoposta alla doppia mastectomia preventiva, scelta presa dopo aver saputo di essere portatrice della mutazione BRCA1, che aumenta il rischio di sviluppare determinati tipi di ...Bianca Balti ha rotto il silenzio via social dopo il delicato intervento da lei subito al seno. Bianca Balti ha rotto il silenzio dopo la doppia mastectomia da lei subita nelle scorse ore. Nei giorni ...