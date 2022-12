A Natale regala un anno di cultura con l'Artecard Box di Scabec.

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Per maggiori informazioni e per l'acquisto dell'Box: www.campani.it Condividi: WhatsApp Telegram Tweet E - mail Altro Condividi su Tumblr Pocket Stampa

Cesvot

Un tour esperienziale alla scoperta della bellezza dei principali luoghi d'interesse culturale del territorio; un viaggio che inizia durante il periodo delle festività e che prosegue per tutta la ...l'eccellenza valdostana. Le migliori dieci Fontine DOP prodotte in alpeggio nel 2022 e premiate nell'ambito del Concorso Modon d'Or da alcuni giorni si possono acquistare presso gli ... A Natale regala solidale Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...A Roma, l’immancabile albero di piazza Venezia viene alimentato da un impianto fotovoltaico installato che permette di ridurre il consumo.