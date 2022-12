Rigenera | kit di cerotti cellulari all’Ucraina per autoriparare i tessuti dopo traumi e ferite

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Un cerotto cellulare in grado di autore iin caso die ustioni, ma anche per trattamenti estetici. L’aziendaHbw d Torino ha deciso di donare50 kit, in grado di funzionare anche in caso di blackout elettrico, del suo dispositivo medico che utilizza dei microinnesti di tessuto, pelle e ossa. “Siamo in contatto con i nostri colleghi in Ucraina e vogliamo offrire un aiuto concreto alla popolazione, anche per chi ha necessità di un intervento estetico. Un gesto per alleviare le condizioni dure, che stanno vivendo per la guerra in Ucraina – spiega all’Adnkronos Salute Antonio Graziano, medico e Ad diHbw – Il kit che manderemo in Ucraina deriva da un progetto che avevamo sviluppato per la Nato, per un intervento d’urgenza sulle ...