Presepi | mercatini e rappresentazioni | il Natale a Erice e Valderice

(Di giovedì 8 dicembre 2022) A Valdva in scena la XXV edizione della Bibbia nel Parco, l’unico presepe vivente in Italia che racconta la Bibbia. Si tratta di una rappresentazione dal tema "La fraternità" con dieci scene di episodi dell’Antico e del Nuovo Testamento, con l’impiego di ottanta figuranti in costumi d’epoca, lungo un percorso illuminato da fiaccole che si sviluppa per ottocento metri, immersi nello spettacolare scenario del Parco Urbano di Misericordia. Le date della rappresentazioneLa rappresentazione quest’anno si svolgerà nei giorni 26, 27, 30 dicembre e il 5 e il 6 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Originalità, impostazione tematica sempre diversa negli anni, cura scenografica e dei dettagli, grande impegno di tantissimi volontari, sono gli elementi che hanno permesso nel tempo la realizzazione di un evento di grande suggestione e bellezza, che intreccia arte e fede, ...