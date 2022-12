Piace al Napoli | Carnesecchi non ha dubbi sul futuro | le parole

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Marcoè uno dei profili che ilsta seguendo per il. Il portiere dell’Atalanta in prestito alla Cremonese è tra i migliori giovani italiani in ciricolazione e tutte le big lo stanno osservando attentamente per capire i margini di crescita e se potrà essere un portiere da top club nei prossimi anni. Anche ilha sondato il terreno pere potrebbe essere ancora un’idea per il, in caso di addio di Alex Meret.(Getty Images): “? Penso solo alla Cremonese” Marco, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei suoi idoli e della sua prima esperienza in Serie A, ma ha anche fatto riferimento al, ...