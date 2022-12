Pecchia non si nasconde dopo il ko | “Noi sottotono | il Benevento ha saputo vincerla”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiParma – Al termine della sfida valevole per la sedicesima giornata di Serie B contro il, Fabioha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dal tecnico del Parmala gara contro i giallorossi di Fabio Cannavaro. Prestazione – Oggi, se uno ha negli occhi la gara di Cagliari o quella con il Modena, abbiamo visto una prestazione diversa. Abbiamo fatto troppo poco per vincere. Una prestazionerispetto alle ultime apparizioni. Ci sono state altre sconfitte ma con prestazioni di alto livello, oggi invece siamo stati. Vazquez – E’ logico da parte degli avversari andare a raddoppiare su di lui perché riesce a creare sempre qualcosa con qualità. Dobbiamo essere bravi e dipendere dal gioco e non da un singolo. Vazquez è sempre ...

Le pagelle di Sportparma dopo Parma - Benevento. Una prestazione da censura per i crociati . Il 4 a Vazquez la dice lunga sulla prova generale della squadra di. CHICHIZOLA 6è una giornata particolarmente impegnativa, sul gol di Forteha responsabilità. Impreciso con i piedi, stranamente. HAINAUT 5 Si applica con dedizione e []..., d'altro canto,può essere soddisfatto, con un solo punto conquistato nelle ultime tre partite.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Vittoria preziosa per il Benevento sul campo del Parma. Decide il match il gol realizzato nel primo tempo da Forte che non segnava dallo scorso agosto. L'occasione più importante per pareggiare la squ ...