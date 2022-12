Ostia | ha uno shock anafilattico in strada e sta per morire soffocata | ‘Vorrei trovare l’angelo che mi ha salvato per ringraziarlo’

(Di giovedì 8 dicembre 2022) È una storia a lieto fine, quella che vede protagonista Noemi, una giovane mamma di. Ma poteva essere una tragedia. La sua storia si è conclusa bene grazie all’intervento risolutivo di un ragazzo senza nome, che adesso Noemi vorrebbeper ringraziare. Perché a lui deve la vita. “Voglio ringraziare infinitamente il ragazzo che ieri sera, 7 dicembre, intorno alle 19:00 si è fermato su via isole del Capoverde per sapere se avessi bisogno di aiuto”, spiega Noemi. “Ho avuto unomentre guidavo ed ero sola con le mie figlie. Sono scesa senza respiro dalla macchina e ho fatto cenno di fermarsi a tante macchine, ma nessuno – tranne lui – ha capito l’emergenza”. Ha un malore mentre passeggia per Roma: tassista gli salva la vita col defibrillatore La crisi respiratoria di Noemi Domenica ...

