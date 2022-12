Mi casa es tu casa | Heather Parisi | Con Lorella Cuccarini siamo amiche

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Mies tutorna a parlare di: a suo dire, non c'è rivalità, ma la prof di Amici non è d'accordo. Mies tu: “Con” su Donne Magazine.

Sky Tg24

Noemi e Francesco hanno appena compratoinsieme e sono pronti per trasferirsi insieme alle loro famiglie (i figli delle precedenti relazioni), e passare tutti insieme il prossimo Natale.... sono il rompiscatole che dice di spegnere la luce o non far scorrere l'acqua in. Ora sono grandi, ma quante notti sono stato sveglio aspettando uno o l'altro che rientrasse… loro sono la ... Bonus casa, scadenze e agevolazioni fino al 2025: tutte le novità E' stato trovato in possesso di una pistola nell'armadio di casa: gli agenti hanno denunciato un 21enne nella giornata di ieri pomeriggio.Incidente sul lavoro ai cantieri navali di Palermo: muore un operaio di 62 anni di Francesco Patanè L'operaio morto ai cantieri navali di Palermo L'uomo lavorava per una ditta esterna a… Leggi ...