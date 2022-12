In Iran la prima condanna a morte di un manifestante | impiccato perché “colpevole” di aver protestato

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 8 dicembre 2022), il governo lo aveva annunciato solo due giorni fa: impiccheremo tutti iti, compresi i detenuti arrestati per le proteste di piazza. E oggi, da Teheran, arriva la drammatica conferma: le autorità hanno giustiziato il primo prigioniero ufficialmenteto per un presunto crimine in seguito alle manifestazioni organizzate nel Paese dopo ladi Mahsa Amini, la ragazza curda deceduta mentre si trovava in custodia della poliziaiana per none indossato correttamente il suo hijab…, eseguita ladi unDopo di lei, oggi il regimeiano ha giustiziato il prigioniero, Mohsen Shekari,to per ...