Genoa-Sudtirol 2-0 | il tabellino

Genova.in vantaggio al 65 con gol di Puscas...è pertanto apparso insieme a quello dei compagni nella lista dei convocati per la partita di oggi contro il, valida per la 16 a giornata del campionato di serie B . Caso Portanova,e ...Il Genoa torna a vincere in casa da Settembre battendo il Sudtirol 2-0 all’esordio di Gilardino in panchina. Primo tempo bloccato in cui il Genoa non sfonda nonostante il novanta per centro di ...Terza avventura su una panchina professionistica per l’ex bomber (tra i più prolifici calciatori della storia della serie A con 182 reti), che nel 2019/2020 aveva guidato la Pro Vercelli e nella prima ...