Distretti del commercio | Saronno e “il progetto di eccellenza”

...un movimento forte proprio neidell'ex Ddr, dove le simpatie per la Russia non sono certo limitate ai movimenti estremisti. L'inchiesta della procura federale coinvolge anche un soldato...All'internofetoscopio viene inserita successivamente una sottilissima fibra laser che permette di coagulare le connessioni vascolari (anastomosi) per dividere la placenta in due...Giuseppe De Noia è il nuovo presidente nazionale di Anabio, l'associazione per l'agricoltura biologica promossa da CIA-Agricoltori Italiani. Imprenditore pugliese, 51enne originario di Terlizzi, è sta ...Tra pochi giorni approderà in Comune e tutto il percorso deve essere completato entro il 31 marzo. Un meccanismo di incastri con 10 milioni in ballo del Pnrr per il distretto principale del territorio ...