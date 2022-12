Conte batte cassa dagli ex grillini. 'Di Maio ci restituisca 30mila euro' - Politica - quotidiano.net

Il leader 5 Stelle chiede il Tfr a deputati e senatori scissionisti. Fra loro l'ex ministro degli Esteri e la Azzolina In totale sono circa 1,8 milioni di euro. L'assegno viene versato quando i ...cassa con gli intenti che effettivamente sono stati alla base della nascita del partito voluto da : nessun privilegio economico per chi veniva eletto (per non più di due mandati). Ora...Il leader 5 Stelle chiede il Tfr a deputati e senatori scissionisti. Fra loro l’ex ministro degli Esteri e la Azzolina In totale sono circa 1,8 milioni di euro. L’assegno viene versato quando i parlam ...Strascico da 30mila euro per gli ex parlamentari del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte batte cassa con gli intenti che effettivamente sono stati alla base della nascita del partito voluto da ...