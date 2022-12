Calendario F1 2023 | le date di tutte le gare del nuovo Mondiale

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Novità Las Vegas, tornano Qatar e Cina, fuori, oltre ovviamente alla Russia, anche la Francia. Queste le principali novità deldella F1 per la stagione, che ci si attende potrà essere davvero entusiasmante. La Red Bull e Max Verstappen chiamati a difendere i due titoli consecutivi dall’assalto di Mercedes e Ferrari in quella che si preannuncia come una lotta a tre. Occhio però ad Alpine, McLaren e Aston Martin che vogliono avvicinarsi ai top team. Di seguito ecco l’elenco completo con le, ben ventiquattro, di unlunghissimo ed estenuante.F15 marzo: Gp Bahrain 19 marzo: Gp Arabia Saudita 2 aprile: Gp Australia 16 aprile: da definire 30 aprile: Gp Azerbaijan 7 maggio: Gp Miami 21 maggio: Gp Emilia Romagna 28 maggio: Gp Monaco 4 giugno: Gp ...

Livorno Press

...da venerdì 6 a domenica 8 ottobre. Uno scenario esclusivo - quello proposto da Porto Cervo Racing - pronto ad abbracciare ancora il TER - Tour European Rally come sua ultima prova in,......alberghiere nelle città d'arte Prudenza per Natale viene espressa dal presidente di Federalberghi Bernabò Bocca a causa di unnon fortunato: "sia il 25 dicembre che il 1° gennaio, ... InAssociazione, venerdì la presentazione del calendario 2023 - Livornopress - notizie livorno Abruzzo – Il Calendario Storico dei Carabinieri 2023 è stato presentato pochi giorni fa dal Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi. L’edizione preparata per il nuovo anno è interamente dedicata alla ...L'ATP ha multato l'All England Club per aver escluso atleti russi e bielorussi dalla partecipazione al Championship a causa della guerra in Ucraina.