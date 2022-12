Warnock rieletto in Georgia | i dem così rafforzano la maggioranza al Senato

'Ci sono solo due persone che rappresenteranno gli 11 milioni della Georgia per sei anni e questo per me è importante', ha detto ieri. La nuova vittoria democratica in Georgia, un tempo ...'Ci sono solo due persone che rappresenteranno gli 11 milioni della Georgia per sei anni e questo per me è importante', ha detto ieri. La nuova vittoria democratica in Georgia, un tempo ...Midterms 2022: il senatore democratico Raphael Warnock è stato rieletto in Georgia sconfiggendo il candidato proposto da Donald Trump.Raphael Warnock ha vinto il ballottaggio in Georgia nelle elezioni midterm Usa e conserva quindi il suo seggio, rafforzando la maggioranza dei democratici al Senato dove ora avranno 51 seggi ...