Un riconoscimento a Yale per il proprietario della Eternit

Il Denaro

... ha ottenuto unnell'ambito del congresso organizzato dall'American association for ... come l'università di, Dana - Farber Institute a Boston e Vib - Ku Leuven Center in Belgio, che ...Ilè stato istituito nel 2013 dalla famiglia Strazzabosco in memoria di Franco, per ... talentuosa e generosa figlia Paola, è andato a Giulia Biancon della Scuola di Medicina di. ... Usa, lotta al tumore al seno: prestigioso riconoscimento alla biotecnologa Francesca Reggiani - Ildenaro.it